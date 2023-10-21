Китай в сентябре сократил закупку нефти у всех ключевых экспортеров, поставки из РФ и КСА снизились на 14%

Китай в сентябре сократил закупку нефти у всех ключевых экспортеров на фоне общего снижения импорта, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Россия, крупнейший поставщик нефти в страну, сократила экспорт на 17,1%, до 8,74 млн тонн против 10,54 млн тонн в августе. Таким образом, среднесуточный экспорт в сентябре составил 291 тыс. тонн против 340 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,13 млн б/с по сравнению с 2,48 млн б/с в августе. Таким образом, среднесуточный объем поставок из РФ в КНР в сентябре снизился на 14,1% к предыдущему месяцу.

Расходы Пекина на нефть из России в сентябре составили $5,321 млрд против $5,827 млрд в августе.

Экспорт из Саудовской Аравии в сентябре составил 6,57 млн тонн против 8,01 млн тонн в августе. В среднесуточном выражении поставки составили 219 тыс. тонн против 258 тыс. тонн месяцем ранее, или 1,6 млн б/с против 1,86 млн б/с в августе, что говорит о сокращении экспорта месяц к месяцу на 14%.

Поставки снизили и другие крупнейшие экспортеры нефти в Китай. Так, общий экспорт из Малайзии снизился в сентябре к августу на 9,1%, до 5,21 млн тонн (1,27 млн б/с, снижение м/м на 5,9%), из Ирака - на 5,6%, до 5,07 млн тонн (1,23 млн б/с, снижение м/м на 2,5%), из ОАЭ - на 22,6%, до 2,85 млн тонн (694 тыс. б/с, снижение м/м на 20,1%).

В то же время, существенно нарастили поставки Соединенные Штаты - в 2,7 раза, до 1,07 млн тонн, что составляет 260 тыс. б/с.

Как сообщалось, Китай в сентябре импортировал 45,74 млн тонн нефти, что на 13,4% меньше результата августа, но на 13,7% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Стоимость приобретенного сырья составила $28,8 млрд.

Импорт нефти в период с января по сентябрь зафиксирован в объеме 424,3 млн тонн, что на 14,6% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 9,6%, до $247,2 млрд.

По итогам девяти месяцев РФ лидирует по объему поставок нефти в Китай - 79,937 млн тонн (+24,4% г/г). Далее следует Саудовская Аравия - 66,737 млн тонн (+1,4% г/г), Ирак - 45,367 млн тонн (+13,9% г/г), Малайзия - 40,38 млн тонн (рост в 1,85 раза г/г), ОАЭ - 31,569 млн тонн (+10,6% г/г).

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,3 млн б/с.