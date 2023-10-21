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Дальнее зарубежье 21.10.2023 10:05

Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении поддержки

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил украинскому коллеге Рустему Умерову, что Вашингтон продолжит военные поставки Киеву, сообщил Пентагон.

Остин подтвердил намерение американской администрации добиваться обеспечения ВСУ необходимыми ресурсами, говорится в сообщении.

Министры также "обсудили успешные результаты встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на прошлой неделе в Брюсселе, Бельгия, и недавние события на местах в Украине", отметили в Пентагоне.

Президент США Джо Байден в пятницу направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год. Кроме того, Белый дом запросил $14,3 млрд на усиление обороны Израиля, $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, а также $7,4 млрд на другие задачи в сфере национальной безопасности.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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