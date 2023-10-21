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Дальнее зарубежье 21.10.2023 22:25

Сближение Израиля с Саудовской Аравией могло стать причиной нападения ХАМАС - Байден

Президент США Джо Байден считает, что одной из причин нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль стало намерение Саудовской Аравии нормализовать отношения с этим государством, сообщает Белый дом.

"Я думаю, одна из причин, почему они действовали таким образом, почему (...) ХАМАС пошел на Израиль, - это то, что они знали, что я собирался провести переговоры с саудовцами. (...) Саудовцы хотели признать Израиль, я получил от них соглашение на перелеты (Израиля над территорией Саудовской Аравии - ИФ). Это фактически объединило бы Ближний Восток", - говорится в тексте выступления Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

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Тэги: БАЙДЕН, ИЗРАИЛЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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