Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0174 GBR   2.0706 TRY   0.0608

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Дальнее зарубежье 18.10.2023 15:52

США продолжат поддерживать Израиль в конфликте с ХАМАС - Байден

США продолжат поддерживать Израиль и при этом - будут работать над снижением риска жертв боевых действий среди гражданского населения, заявил президент США Джо Байден во время встречи с властями Израиля.

"Мы продолжим работать с вами и партнерами в регионе, чтобы предотвратить трагедию для невинных мирных граждан", - приводит слова Байдена газета "Гаарец".

Байден заявил властям Израиля, что "они не одни" и могут рассчитывать на США, пока защищают свой народ.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху сообщил, что Израиль при проведении военных операций стремится минимизировать потери среди мирного населения в секторе Газа, тогда как ХАМАС хочет обратного.

"ХАМАС хочет убить как можно больше израильтян и абсолютно не заботится о жизнях палестинцев", - сказал Нетаньяху.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, ИЗРАИЛЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Путин назвал смехотворными заявления Байдена о поражении России в Украине Президент США посетит Израиль 18 октября Байден может посетить Израиль на этой неделе Байден не видит необходимости участия американских военных в палестино-израильском конфликте Байден заверил, что занимается как военной помощью Израилю, так и гуманитарными проблемами Газы Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданского населения в секторе Газа Байден предостерегает ближневосточные страны и группировки от нападений на Израиль Байден был допрошен по делу о ненадлежащем хранении секретных документов - Белый дом Байден вновь призвал республиканцев из Конгресса выделить средства на поддержку Украины Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az