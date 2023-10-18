США продолжат поддерживать Израиль в конфликте с ХАМАС - Байден

США продолжат поддерживать Израиль и при этом - будут работать над снижением риска жертв боевых действий среди гражданского населения, заявил президент США Джо Байден во время встречи с властями Израиля.

"Мы продолжим работать с вами и партнерами в регионе, чтобы предотвратить трагедию для невинных мирных граждан", - приводит слова Байдена газета "Гаарец".

Байден заявил властям Израиля, что "они не одни" и могут рассчитывать на США, пока защищают свой народ.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху сообщил, что Израиль при проведении военных операций стремится минимизировать потери среди мирного населения в секторе Газа, тогда как ХАМАС хочет обратного.

"ХАМАС хочет убить как можно больше израильтян и абсолютно не заботится о жизнях палестинцев", - сказал Нетаньяху.