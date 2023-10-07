Байден предостерег страны Ближнего Востока от нападения на Израиль

Президент США Джо Байден в субботу предостерег страны ближневосточного региона от попытки нападения на Израиль на фоне ударов палестинской группировки ХАМАС по этой стране, сообщает The Hill.
"В этот момент ни одной из враждебных Израилю сторон не следует пытаться извлечь выгоду из этой ситуации", - приводит издание его слова.
Байден вновь добавил, что США поддерживают Израиль, и будут продолжать это делать.
Он также заявил, что его сотрудники поддерживают контакты со странами в регионе - с Саудовской Аравией, Турцией, Египтом, Катаром, Оманом, ОАЭ, Палестинской администрацией и с партнерами в Европе.
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