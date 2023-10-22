Самолет рейса Торонто-Дели совершил аварийную посадку в Баку

Самолет Air Canada, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.
Капитан самолета направил запрос на аварийную посадку в связи низким давлением масла в левом двигателе самолета, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Лайнер Boeing-777 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 15:50 по местному времени. В самолете находился 301 пассажир.
В настоящее время самолет досматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.
В.Алиев
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