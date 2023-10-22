Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0175 GBR   2.0628 TRY   0.0607

Цена на нефть

20.10 $/bbl +/- WTI 88.75 -0.62 Brent 92.16 -0.22

Происшествия 22.10.2023 17:15

Самолет рейса Торонто-Дели совершил аварийную посадку в Баку

Самолет Air Canada, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Капитан самолета направил запрос на аварийную посадку в связи низким давлением масла в левом двигателе самолета, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Лайнер Boeing-777 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 15:50 по местному времени. В самолете находился 301 пассажир.

В настоящее время самолет досматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САМОЛЕТ, ПОСАДКА, БАКУ, ТОРОНТО, ДЕЛИ


Похожие новости


Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку Самолет авиакомпании EL AL совершил экстренную посадку в Баку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров Самолет Virgin Atlantic, следовавший по маршруту Лондон-Исламабад, совершил экстренную посадку в Баку Самолет Дубай-Махачкала совершил экстренную посадку в Баку Самолет авиакомпании FlyDubay, следовавший из Дубая в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Баку Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Москвы в Гянджу, сел в Баку из-за тумана в пункте назначения Самолет авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров Самолет «Buta Airways», следовавший в Аланью, из-за лесных пожаров совершил посадку в Анталье Малазийский лайнер, следовавший в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в Баку Вылетевший в Таджикистан самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Домодедово после столкновения с птицей

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az