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Дальнее зарубежье 22.10.2023 20:05

Нетаньяху не знает, будет ли «Хезболла» воевать против Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока неясно, собирается ли группировка "Хезболла" начинать полномасштабную войну против его страны.

"Сейчас не могу вам сказать, решит ли "Хезболла" присоединиться к войне", - сказал он, обращаясь к бойцам военного спецназа. Выдержки из выступления приводят израильские СМИ.

В случае начала масштабных боевых действий против "Хезболлы", Израиль, по словам Нетаньяху, будет наносить "невообразимо мощные удары" по Ливану.

В.Алиев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ХЕЗБОЛЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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