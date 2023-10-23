30 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия погибли 30 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местные силы гражданской обороны.
Представители палестинской гражданской обороны в городе Джабалия заявили, что израильские силы нанесли удар по двум зданиям в одном из лагерей беженцев в этом районе.
По их данным, тридцать погибших, большинство из которых женщины и дети, были извлечены из-под руин разбомбленных зданий в лагере беженцев Джабалия в Газе. По меньшей мере 27 человек получили ранения.
Сообщается также, что в результате воздушных налетов были разрушены две мечети.
Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в анклаве возросло до 4 тыс. 651, а число раненых - до 14 тыс. 245.
Отношения Баку и Будапешта расширяются и обогащаются новым содержанием – Алиев
Глава МИД Азербайджана отправился в Иран для участия в первой министерской встрече в формате «3+3»
В Азербайджане стартовали трехдневные военные тактические учения с Турцией с участием до 3 тыс. военных и 130 ед. бронетехники
UTair в осенне-зимнем расписании продолжит рейсы в Азербайджан
Казахстан хочет увеличить экспорт нефти через хорватский нефтепровод «Адрия»
АИКГФ предлагает расширить ипотеку на ИП, являющихся «стабильными налогоплательщиками»
Граждане Азербайджана с начала 2023г подали заявки на ипотеку из средств АИКГФ на 1,5 млрд манатов
Минобразования Азербайджана направит 3,5 млн манатов на строительство ясли-детсада в Гяндже
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире