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23.10.2023 12:01

Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn

Власти КНР проводят проверки на китайских предприятиях тайваньской Foxconn Technology, сообщает газета Global Times.

По данным источников издания, налоговые органы провели проверки на заводах компании в провинциях Гуандун и Цзянсу, а регулятор в сфере природных ресурсов - на предприятиях в провинциях Хэньань и Хубэй.

Foxconn заявила, что будет сотрудничать с регуляторами.

"Соблюдение законов и регулятивных норм является базовым принципом работы компании по всему миру, - говорится в заявлении компании. - Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти".

В статье Global Times приводятся слова эксперта, который отмечает, что тайваньским компаниям, включая Foxconn, необходимо "брать на себя социальные обязательства и играть положительную роль в мирном развитии отношений КНР и Тайваня".

Основатель Foxconn Терри Гоу в августе объявил о намерении баллотироваться на пост президента Тайваня в качестве независимого кандидата на выборах, которые пройдут в январе 2024 года.

Гоу покинул пост главы Foxconn четыре года назад, а в сентябре вышел из совета директоров компании, но сохраняет за собой 12,5% ее акций, отмечает газета Financial Times.

Судя по опросам общественного мнения, Гоу отстает от трех других кандидатов на пост президента, его поддерживает порядка 7% избирателей.

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Тэги: КИТАЙ, FOXCONN, РЕГУЛЯТОРЫ, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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