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23.10.2023 12:21

Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии и закладки фундамента ряда производственных и социальных объектов в Сумгайыте, сообщает сайт главы государства.

В частности, президент в Сумгайытском химпромпарке заложил фундамент предприятия по производству технических газов производственно-коммерческой фирмы «Chinar-Servis» и предприятия по производству различной строительной химии ООО «Kartash Kimya».

Кроме того, Алиев принял участие в церемонии открытия в Сумгайытском химпромпарке предприятий: по производству полимерных добавок ООО «Novus Plastica», по производству упаковочной продукции ЗАО «Universal Qablasdırma Senayesi», по производству керамической плитки ООО «Azerbaycan Vanhong Ceramics Co.».

Глава государства также ознакомился с условиями, созданными на реконструированном городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, принял участие в открытии нового здания больницы №2 в городе Сумгайыт.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, СУМГАЙЫТ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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