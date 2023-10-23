Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии и закладки фундамента ряда производственных и социальных объектов в Сумгайыте, сообщает сайт главы государства.
В частности, президент в Сумгайытском химпромпарке заложил фундамент предприятия по производству технических газов производственно-коммерческой фирмы «Chinar-Servis» и предприятия по производству различной строительной химии ООО «Kartash Kimya».
Кроме того, Алиев принял участие в церемонии открытия в Сумгайытском химпромпарке предприятий: по производству полимерных добавок ООО «Novus Plastica», по производству упаковочной продукции ЗАО «Universal Qablasdırma Senayesi», по производству керамической плитки ООО «Azerbaycan Vanhong Ceramics Co.».
Глава государства также ознакомился с условиями, созданными на реконструированном городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, принял участие в открытии нового здания больницы №2 в городе Сумгайыт.
Н.Аббасова
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