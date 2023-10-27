ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане

Представительство исполнительной власти Абшеронского района по городу Хырдалан привлекло ООО «Xezer-Construction» для работ по благоустройству в городе. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок стоимость работ оценивается в 1 млн 927,615 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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