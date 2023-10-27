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27.10.2023 18:23

ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане

Представительство исполнительной власти Абшеронского района по городу Хырдалан привлекло ООО «Xezer-Construction» для работ по благоустройству в городе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок стоимость работ оценивается в 1 млн 927,615 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХЫРДАЛАН, БЛАГОУСТРОЙСТВО, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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