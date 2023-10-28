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Дальнее зарубежье 28.10.2023 14:35

Почти 29 тыс. человек стали перемещенными лицами в Ливане из-за обстрелов на границе с Израилем - ООН

Почти 29 тыс. жителей Южного Ливана пришлось покинуть свои дома из-за обмена ударами между движением "Хезболла" и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает в субботу телеканал "Аль-Арабийя".

По данным Международной организации по миграции, в категории перемещенных лиц оказались 28 тыс. 965 жителей Ливана, в основном на юге страны. Этот показатель вырос на 37% за период с 23 октября.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Одновременно с этим периодически происходят перестрелки между ЦАХАЛ и бойцами "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном.

По данным "Аль-Арабийи", в Ливане в результате перестрелок между "Хезболлой" и ЦАХАЛ погибли не менее 58 человек.

25 октября стало известно, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла провел встречу с высокопоставленными лицами ХАМАС и "Исламского джихада". Позднее заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури уверял, что ХАМАС и "Хезболла" поддерживают постоянный контакт.

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛЫ, БЕЖЕНЦЫ,


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