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СНГ 28.10.2023 16:10

Число жертв пожара в шахте им. Костенко в Казахстане увеличилось до 32 человек

Число погибших при пожаре на шахте им.Костенко в Караганде увеличилось до 32 человек, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Тем временем пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" сообщила, что после пожара на шахте им. Костенко работа угольных шахт "АМТ" приостановлена на сутки.

"Работа шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки. За это время будут проведены проверки газовой защиты", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. В шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.

АО "АрселорМиттал Темиртау" владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШАХТА, ЖЕРТВЫ


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