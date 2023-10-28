Число жертв пожара в шахте им. Костенко в Казахстане увеличилось до 32 человек

Число погибших при пожаре на шахте им.Костенко в Караганде увеличилось до 32 человек, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
"На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось о 28 погибших.
Тем временем пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" сообщила, что после пожара на шахте им. Костенко работа угольных шахт "АМТ" приостановлена на сутки.
"Работа шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки. За это время будут проведены проверки газовой защиты", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. В шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.
АО "АрселорМиттал Темиртау" владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.
Утверждены правила репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджана, находящихся в тяжелых условиях проживания за рубежом
Байрамов и Лавров высказались за наращивание усилий с целью нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Франция должна положить конец своей коварной политике - МИД Азербайджана
Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов
ФАТФ включила в "серый" список по отмыванию денег Болгарию, исключила Панаму и Кайманы
Пленарная сессия FATF уделила особое внимание пресечению финансирования терроризма
В Казахстане 20 горняков погибли в результате взрыва метана в шахте имени Костенко
В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на печатную продукцию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире