Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7965 RUR   0.018 GBR   2.0635 TRY   0.0603

Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

Происшествия 28.10.2023 10:10

В Казахстане 20 горняков погибли в результате взрыва метана в шахте имени Костенко

В казахстанской шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, есть жертвы, сообщила в субботу пресс-служба компании.

""На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 27 шахтеров продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 20 шахтеров", ", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте аварии продолжают работать спасатели, создан штаб.

"Предположительно в лаве произошел взрыв газометана", - указывается в сообщении.

Отмечается, что 15 человек госпитализированы с отравлением угарным газом (у одного отравление тяжёлой степени, у остальных лёгкой и средней степени тяжести).

"Двое других находятся в клинике Х. Ж. Макажанова в Михайловке: один из них в тяжёлом состоянии в реанимации, другой в отделении травматологии после операции", - следует из сообщения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям семьям погибших, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ШАХТА, ЖЕРТВЫ, ЧИСЛО


Похожие новости


В Казахстане будет объявлен день траура в связи с гибелью людей на шахте в Караганде Президент Казахстана прибыл в Караганду, где произошла крупная авария на шахте Президент Казахстана поручил правительству прекратить инвестсотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау»

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az