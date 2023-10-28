В Казахстане 20 горняков погибли в результате взрыва метана в шахте имени Костенко

В казахстанской шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, есть жертвы, сообщила в субботу пресс-служба компании.

""На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 27 шахтеров продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 20 шахтеров", ", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте аварии продолжают работать спасатели, создан штаб.

"Предположительно в лаве произошел взрыв газометана", - указывается в сообщении.

Отмечается, что 15 человек госпитализированы с отравлением угарным газом (у одного отравление тяжёлой степени, у остальных лёгкой и средней степени тяжести).

"Двое других находятся в клинике Х. Ж. Макажанова в Михайловке: один из них в тяжёлом состоянии в реанимации, другой в отделении травматологии после операции", - следует из сообщения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям семьям погибших, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.