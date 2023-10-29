Спасатели обнаружили уже 45 погибших на шахте им. Костенко в Казахстане, ведется поиск еще одного горняка

Число погибших при аварии на шахте им.Костенко в Караганде (адмцентр Карагандинской области) увеличилось до 45 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

"По состоянию на 20.00 часов (время местное - ИФ) обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось о 42 погибших.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.