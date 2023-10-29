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СНГ 29.10.2023 21:00

Спасатели обнаружили уже 45 погибших на шахте им. Костенко в Казахстане, ведется поиск еще одного горняка

Число погибших при аварии на шахте им.Костенко в Караганде (адмцентр Карагандинской области) увеличилось до 45 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

"По состоянию на 20.00 часов (время местное - ИФ) обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось о 42 погибших.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШАХТА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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