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СНГ 28.10.2023 19:30

Президент Казахстана объявил в стране траур в связи с гибелью горняков на шахте в Караганде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

"В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте имени И.А.Костенко в Карагандинской области объявить 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в указе, текст которого распространила пресс-служба президента.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. На момент пожара в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 33 горняков, поиски еще 13 шахтеров продолжаются.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШАХТА, ТРАУР, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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