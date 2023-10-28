Президент Казахстана объявил в стране траур в связи с гибелью горняков на шахте в Караганде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

"В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте имени И.А.Костенко в Карагандинской области объявить 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в указе, текст которого распространила пресс-служба президента.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. На момент пожара в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 33 горняков, поиски еще 13 шахтеров продолжаются.