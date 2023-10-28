В Казахстане будет объявлен день траура в связи с гибелью людей на шахте в Караганде

Президент Касым-Жомарт Токаев объявит 29 октября в Казахстане днем общенационального траура по погибшим в пожаре на шахте им. Костенко, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
"Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования (...). Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днем общенационального траура", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, президент подчеркнул, что будут "выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших".
Ранее в субботу Токаев прибыл в Караганду, чтобы на месте выяснить обстоятельства аварии на шахте им. Костенко и распорядиться о принятии мер.
В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" в Караганде возник пожар. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них были выведены на поверхность (в том числе 18 пострадавших). На данный момент обнаружены тела 21 горняка, еще 23 остаются в шахте.
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