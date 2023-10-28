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СНГ 28.10.2023 12:20

Президент Казахстана прибыл в Караганду, где произошла крупная авария на шахте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу прибыл в Карагандинскую область, чтобы на месте выяснить обстоятельства аварии на шахте им. Костенко и распорядиться о принятии мер, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении пресс-службы.

Со своей стороны Минздрав Казахстана сообщил, что направляет в Караганду группу врачей для оказания консультативной помощи пострадавшим при пожаре на шахте им. Костенко. В составе группы высококлассные токсиколог, травматолог-ортопед и нейрохирург.

"Для спасения жизни и здоровья пострадавших горняков оказывается вся необходимая медицинская помощь с привлечением лучших специалистов отрасли", - отметили в пресс-службе Минздрава.

В настоящее время в больницы Караганды госпитализированы 17 человек, еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" возник пожар. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них были выведены на поверхность (в том числе 18 пострадавших). На данный момент обнаружены тела 21 горняка, еще 23 остаются в шахте.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАГАНДА, ШАХТА


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