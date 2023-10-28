Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7965 RUR   0.018 GBR   2.0635 TRY   0.0603

Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

Внешняя политика 28.10.2023 17:45

В поздравительном послании Эрдогану Алиев выразил уверенность в дальнешем развитии азербайджано-турецких отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия образования Турецкой Республики.

"Как братская страна, мы испытываем огромную гордость и радость, видя современную Турцию, которая с каждым днем становится сильнее и занимает достойное место в рядах самых передовых стран. Высказывание общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" выражает братство, единство и солидарность наших народов и отражает истинную природу наших двусторонних отношений. Я хотел бы с гордостью отметить, что в качестве доказательства этой философии Азербайджан и Турция в настоящее время являются самыми близкими странами и союзниками в мире", - говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.

Алиев заверил, что азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию братского турецкого государства и народа правого дела и территориальной целостности Азербайджана во время и после Отечественной войны.

"Мы полны решимости укреплять азербайджано-турецкие отношения, которые благодаря Шушинской декларации поднялись на уровень союза, во всех сферах. Наши межгосударственные отношения, построенные на таких незыблемых основах, как общие моральные ценности и религиозно-культурные корни, также являются гарантией стабильности, мира, развития и безопасности в регионе", - заявил азербайджанский лидер.

В поздравительном послании Алиев также выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭРДОГАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Эрдоган планирует завтра провести телефонный разговор с Пашиняном Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном, ситуацию в Карабахе Эрдоган и Байрамов обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений Алиев в послании Эрдогану: уверен в дальнейшем укреплении союзнических отношений Баку и Анкары Эрдоган прибыл в Азербайджан с государственным визитом Алиев прибыл в Анкару для участия в церемонии инаугурации Эрдогана Эрдоган заявил, что Азербайджан построит городок для жертв землетрясения в Кахраманмараше Президент Турции встретился с зампредом ПЕА Лидеры Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az