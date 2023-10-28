В поздравительном послании Эрдогану Алиев выразил уверенность в дальнешем развитии азербайджано-турецких отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия образования Турецкой Республики.
"Как братская страна, мы испытываем огромную гордость и радость, видя современную Турцию, которая с каждым днем становится сильнее и занимает достойное место в рядах самых передовых стран. Высказывание общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" выражает братство, единство и солидарность наших народов и отражает истинную природу наших двусторонних отношений. Я хотел бы с гордостью отметить, что в качестве доказательства этой философии Азербайджан и Турция в настоящее время являются самыми близкими странами и союзниками в мире", - говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.
Алиев заверил, что азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию братского турецкого государства и народа правого дела и территориальной целостности Азербайджана во время и после Отечественной войны.
"Мы полны решимости укреплять азербайджано-турецкие отношения, которые благодаря Шушинской декларации поднялись на уровень союза, во всех сферах. Наши межгосударственные отношения, построенные на таких незыблемых основах, как общие моральные ценности и религиозно-культурные корни, также являются гарантией стабильности, мира, развития и безопасности в регионе", - заявил азербайджанский лидер.
В поздравительном послании Алиев также выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
В.Алиев
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