Алиев в послании Эрдогану: уверен в дальнейшем укреплении союзнических отношений Баку и Анкары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с седьмой годовщиной событий 15 июля в Турции, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"В седьмую годовщину событий 15 июля в Турции с глубоким уважением и почтением отдаем дань светлой памяти наших шехидов, пожертвовавших жизнью на пути предотвращения попытки государственного переворота", - говорится в послании.

Алиев отметил, что народ Турции, с честью вышедший из этого испытания, еще раз наглядно продемонстрировал всему миру несокрушимость его воли, стойкость, верность государственности и демократии.

"День демократии и национального единства", учрежденный как символ солидарности и национального единства, останется великим славным днем в истории турецкой государственности", - подчеркнул президент.

Алиев напомнил, что азербайджанский народ и государство с первых минут этой борьбы были рядом с братским турецким государством и народом, однозначно осудили предателей Родины, посягнувших на конституционный строй, легитимную власть страны: "Мы разделили победу турецкого народа, который стал сильнее после этих событий, как свою победу, его радость как свою радость, его горе как свое горе, и еще раз наглядно доказали, что мы - одна нация, два государства".

Глава азербайджана выразил уверенность в дальнейшем последовательном продолжении совместных усилий во имя сохранения нерушимого азербайджано-турецкого братства, единства и солидарности, всестороннего развития и укрепления стратегического союзничества.

В.Алиев