Эрдоган планирует завтра провести телефонный разговор с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести в понедельник переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщают турецкие СМИ.
Эрдоган заявил, что считает неправильными действия Армении в Карабахе.
"Я провел переговоры с господином Ильхамом Алиевым, после которых, возможно, завтра у меня состоятся переговоры с господином Пашиняном, - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20). - Те шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны - члены ЕС тоже с этим не мирятся. На переговорах, которые мы проведем завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы. Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы...", - сказал президент Турции.
В.Алиев
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