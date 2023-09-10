Эрдоган планирует завтра провести телефонный разговор с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести в понедельник переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что считает неправильными действия Армении в Карабахе.

"Я провел переговоры с господином Ильхамом Алиевым, после которых, возможно, завтра у меня состоятся переговоры с господином Пашиняном, - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20). - Те шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны - члены ЕС тоже с этим не мирятся. На переговорах, которые мы проведем завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы. Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы...", - сказал президент Турции.

В.Алиев