Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Дальнее зарубежье 10.09.2023 16:20

Эрдоган планирует завтра провести телефонный разговор с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести в понедельник переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что считает неправильными действия Армении в Карабахе.

"Я провел переговоры с господином Ильхамом Алиевым, после которых, возможно, завтра у меня состоятся переговоры с господином Пашиняном, - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20). - Те шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, - это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны - члены ЕС тоже с этим не мирятся. На переговорах, которые мы проведем завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы. Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы...", - сказал президент Турции.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ПАШИНЯН


Похожие новости


Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном, ситуацию в Карабахе Турция осудила «президентские выборы» в Карабахе Гасанов обсудил с Гюраком перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества Глава Минобороны Азербайджана отправился в Турцию Гасанов и Гюлер обсудили перспективы ВТС между Баку и Анкарой Алиев заявил, что сотрудничество ВС Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан Алиев и Эрдоган встретились в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике в Венгрии Анкара призвала Ереван поддержать предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету «КААН» - Гюлер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az