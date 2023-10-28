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Дальнее зарубежье 28.10.2023 22:42

Израиль перешел ко второму этапу операции в Газе - Нетаньяху

Власти Израиля единогласно приняли решение о переходе ко второму этапу конфликта, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в субботу.

"Мы единогласно согласились расширить военное наступление", - приводят израильские СМИ слова Нетаньяху. Началом новой фазы конфликта стал ввод большего числа сухопутных войск в сектор Газа прошлой ночью.

Премьер-министр заявил, что целью данной фазы операции является "уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой". Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделает все возможное для возвращения израильских заложников.

Нетаньяху также назвал всех, кто обвиняет ЦАХАЛ в военных преступлениях, лицемерами и вновь призвал мирных жителей сектора Газа эвакуироваться на юг.

"Это дело моей жизни", - заявил он, описывая борьбу с боевиками ХАМАС.

На вопрос о том, готов ли он взять ответственность за ошибки, сделавшие нападение ХАМАС 7 октября возможным, Нетаньяху заявил, что "когда война закончится, мы ответим на каждый вопрос".

В свою очередь, министр обороны Йоав Галант в очередной раз заявил, что "эта война не будет короткой". Он отметил, что, после перехода на новый этап, сегодня армия наносила мощные удары по объектам ХАМАС.

Галант добавил, что Израиль полностью готов бороться с любыми угрозами со стороны других стран и имеет "абсолютную уверенность" в военных официальных лицах, отвечающих за операцию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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