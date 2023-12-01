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Дальнее зарубежье 01.12.2023 10:37

В офисе премьера Израиля обвинили ХАМАС в невыполнении условий соглашения по освобождению заложников

Группировка ХАМАС не выполнила обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о перемирии, которые касались освобождения заложников, заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении канцелярии говорится, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

"На фоне возвращения к боевым действиям мы подчеркиваем, что правительство Израиля привержено достижению своих целей в войне: освобождению заложников, уничтожению ХАМАС и обеспечению гарантий того, что сектор Газа никогда не сможет угрожать народу Израиля", - говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ХАМАС, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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