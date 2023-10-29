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Регион 29.10.2023 23:33

Жителей Дагестана призвали ограничить движение на трассе Махачкала-Каспийск

Власти Дагестана держат ситуацию в аэропорту под контролем, при этом попросили граждан не выезжать на трассу Махачкала-Каспийск, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в аэропорту находится под контролем, силовые службы работают на месте.

"Вместе с тем призываем жителей республики не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

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Тэги: ДАГЕСТАН, БЕСПОРЯДКИ, МЕРЫ


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