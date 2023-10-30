Суды в двух штатах США начинают рассмотрение иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

В американских штатах Колорадо и Миннесота на этой неделе начинаются судебные слушания, призванные исключить имя экс-президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на грядущих выборах президента, сообщает агентство Associated Press (AP).
В Колорадо в понедельник начнутся слушания по иску, который требует запретить Трампу принимать участие в выборах на территории штата, в Миннесоте аналогичные прения начнутся 2 ноября.
Агентство отмечает, что вне зависимости от решения судей в Колорадо и Миннесоте, они все равно будут обжалованы в Верховном суде США.
Истцы упоминают положения 14-ой поправки к конституции США, которая запрещает занимать высокие госдолжности тем, кто давал клятву соблюдать ее, но затем "принимал участие в восстании". По информации AP, за последние месяцы в судах США возбуждены "десятки" подобных дел против Трампа, однако, самыми серьезными считаются дела в Колорадо и в Миннесоте.
В иске, рассматриваемом в Колорадо, говорится, что "спустя четыре года после принятия присяги сохранять и защищать конституцию в качестве президента Соединенных Штатов, Трамп попытался "отменить" результаты выборов 2020 года, что привело к восстанию в Капитолии США".
"Спровоцировав это беспрецедентное нападение на конституционный порядок США, Трамп нарушил присягу и лишил себя права в соответствии с 14-ой поправкой занимать госдолжности, включая должность президента", - утверждается в нем.
Сам Трамп назвал иски против него "вмешательством в выборы", а его адвокаты настаивают, что это положение из 14-ой поправки никогда не предполагалось применять к должности президента, и что в тексте не указывается именно эта должность. Юридическая команда Трампа также заявляет, что он никогда не принимал участие в восстании.
Под "восстанием" истцы имеют в виду события января 2021 года в Вашингтоне: тогда поддерживающие Трампа демонстранты ворвались в здание Конгресса США. Порядок удалось восстановить лишь спустя несколько часов. Политические соперники Трампа считают, что он стоял за этой акцией. Сам Трамп такие обвинения отвергает.
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