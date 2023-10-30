Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с представителем Ирана события в секторе Газа

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече в Москве с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского Совета Ирана Вахидом Джалалзаде обсудил события в секторе Газа и вокруг него, сообщил МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня основное внимание было уделено трагическим событиям в секторе Газа и вокруг него. При этом акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня, недопущения дальнейшего кровопролития и насилия в отношении гражданского населения, оказания гуманитарной помощи мирным жителям", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи "подтвержден обоюдный настрой на продолжение контактов на различных уровнях в целях координации усилий для поиска эффективных путей деэскалации напряженности на Ближнем Востоке".