Сбитый у израильского Эйлата снаряд мог быть запущен из Йемена

Израильские военные предполагают, что сбитый у прибрежного города Эйлат снаряд мог быть запущен хуситами из Йемена, сообщают во вторник израильские СМИ.

"Израильские власти считают, что снаряд, выпущенный в сторону Эйлата, был запущен из Йемена", - передает "Едиот ахронот".

Вместе с тем, газета The Times of Israel приводит заявление представителя хуситов, который сообщил, что в ближайшие часы движение выступит с "важным заявлением". Ожидается, что оно будет касаться запусков в сторону Израиля.

Во вторник в Эйлате, который находится на берегу Красного моря, звучала сирена воздушной тревоги в связи с предполагаемым приближением к городу беспилотника. Позже местные СМИ сообщили о сбитом над Красным морем снаряде.

В течение нескольких недель хуситов обвиняют в попытках запуска ракет и дронов в сторону Израиля из Йемена. Так, две ракеты были сбиты США и Саудовской Аравией, а также несколько дронов упали в египетских городах. Также на прошлой неделе в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что "воздушная угроза" над Красным морем была перехвачена израильским истребителем.