Apple представила новые процессоры M3 и компьютеры на их базе

Американская Apple Inc. в ходе онлайн-мероприятия Scary Fast ("Ужасно быстро") представила новые процессоры M3, а также обновленные ноутбуки MacBook Pro и стационарные компьютеры iMac на их базе.
Новая линейка процессоров состоит из трех моделей - M3, M3 Pro и M3 Max. Как отмечает компания, они на 40-80% быстрее аналогов первого поколения из линейки M1.
Кроме того, это первые 3-нанометровые процессоры для персональных компьютеров.
Между тем Apple уже принимает заказы на новые MacBook Pro. Поставки моделей с процессорами M3 и M3 Pro начнутся на следующей неделе, с более мощными M3 Max - позднее в ноябре.
Базовая цена на лэптопы с 14-дюймовыми экранами снижена до $1,599 тыс. с $1,999 тыс. у моделей предыдущего поколения. Начальная стоимость ноутбуков с 16-дюймовыми дисплеями осталась неизменной - $2,499 тыс.
Прием заказов на обновленные iMac также открыт. Их поставки стартуют на следующей неделе, цены начинаются от $1,299 тыс.
Акции Apple дешевеют на 0,2% на предварительных торгах во вторник.
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