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31.10.2023 21:21

В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников

Министерство образования Нахчыванской автономной республики отбирает подрядчика на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) строительства полной средней школы на 1 тыс. учеников в городе Нахчыван.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 30 ноября 2023 года.

Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 1 декабря в 11:00.

Контактное лицо – Эльнур Гасымов; тел.: (99450) 572-42-73;

email: nmrtehsil2023@gmail.com.

По условиям тендера, его победитель должен подготовить ПСД в течение 60 дней.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, ШКОЛА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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