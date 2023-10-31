В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников

Министерство образования Нахчыванской автономной республики отбирает подрядчика на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) строительства полной средней школы на 1 тыс. учеников в городе Нахчыван.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 30 ноября 2023 года.
Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 1 декабря в 11:00.
Контактное лицо – Эльнур Гасымов; тел.: (99450) 572-42-73;
email: nmrtehsil2023@gmail.com.
По условиям тендера, его победитель должен подготовить ПСД в течение 60 дней.
Х.Насирзаде
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