В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников

Министерство образования Нахчыванской автономной республики отбирает подрядчика на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) строительства полной средней школы на 1 тыс. учеников в городе Нахчыван. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 350 манатов. Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 30 ноября 2023 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 1 декабря в 11:00. Контактное лицо – Эльнур Гасымов; тел.: (99450) 572-42-73; email: nmrtehsil2023@gmail.com. По условиям тендера, его победитель должен подготовить ПСД в течение 60 дней. Х.Насирзаде

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