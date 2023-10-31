Военные Израиля захватили укрепрайон на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль укрепленный район группировки ХАМАС на севере сектора Газа, передает во вторник The Times of Israel.

В ЦАХАЛ сообщили, что пехота и танки во главе с 84-й пехотной бригадой "Гивати" заняли этот пункт в западной части Джебалии: ранее им пользовался батальон "Джебалия" ХАМАС. Здесь находились туннели, позиции для пуска ракет, склады с вооружением.

После установления контроля над местностью военные подорвали входы в туннели, уничтожили оружие, а также собрали развединформацию.

Всего, по данным ЦАХАЛ, за день ликвидировано 50 хамасовцев в секторе Газа. В частности, военные проинформировали о ликвидации командира одного из батальонов Ибрагима Биари вместе с несколькими другими боевиками. Удар в районе Джебалии привел к обрушению подземных туннелей, из-за чего рухнули соседние строения. По данным израильской стороны, Биари был одним из командиров, отдававших 7 октября приказы отряду "Накба" при вторжении в Израиль.

В свою очередь палестинская сторона сообщала о гибели не менее 50 человек в результате этого удара, который по версии палестинского Минздрава, пришелся по лагерю беженцев.