Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек

Израильские атаки по объектам в секторе Газа привели к гибели более 9 тыс. человек, сообщает в четверг "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их подсчетам, всего с 7 октября в секторе Газа погибли 9 061 человек, из них 3 760 детей и 2 326 женщин. Пострадали около 32 тыс. человек.