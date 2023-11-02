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Поддерживаемых Ираном ополченцев перебросили из Сирии на юг Ливана для поддержки "Хезболлы" - ЦАХАЛ

Группу ополченцев, поддерживаемую Ираном, направили из Сирии на юг Ливана для помощи ливанскому шиитскому движению "Хезболла", заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.

"После серии неудач, которая потерпела за прошедшие недели "Хезболла" в противостоянии с Израилем, иранская "Бригада имама Хусейна" под руководством командира, известного под именем Зульфикар, прибыла в южный Ливан", - приводит его слова The Times of Israel.

"За последние недели ополченцы вступали в столкновения с ЦАХАЛ вдоль границы с Ливаном", - продолжил он.

Организация Alma Research and Education Center, анализирующая угрозы северным границам Израиля, отмечала, что "Бригада имама Хусейна" состоит в основном из иракских шиитов; она вошла в состав 4-й элитной бронетанковой дивизии армии Сирии, которой командует брат сирийского президента Махер Асад. "Бригада" действовала в основном в районе Дамаска.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.

Одновременно с тем ЦАХАЛ и "Хезболла" продолжают обмениваться ударами на границе Израиля и Ливана.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ОПОЛЧЕНЦЫ, ПЕРЕБРОСКА


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