Израиль доставит больницам Газы топливо, когда оно там закончится - Генштаб

Израильтяне готовы обеспечивать медицинские учреждения сектора Газа необходимыми объемами топлива, заверил глава израильского Генштаба Герцль Халеви.
"Мы ежедневно отслеживаем ситуацию в Газе. Более недели назад они (палестинцы) сказали нам, что в больницах заканчивается топливо, но до сих пор оно не закончилось", - приводит в четверг слова Халеви газета The Times of Israel.
"Когда этот день наступит, и топливо закончится, мы доставим необходимые объемы в больницы. И мы предпримем все возможное, чтобы убедиться, что это топливо не попало в руки группировки ХАМАС", - отметил начальник Генштаба.
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