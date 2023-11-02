ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары по «Хезболле» после ракетного обстрела северного Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет масштабные воздушные атаки против движения "Хезболла" в ответ на недавний ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана, сообщает The Times of Israel.
После того, как группировка ХАМАС взяла ответственность за такие атаки, в ЦАХАЛ объявили, что считают причастным к этим актам насилия и "Хезболлу".
В ЦАХАЛ отметили, что ее истребители, танки и артиллерия поразили командные пункты, позиции для пуска ракет, склады вооружений и другие объекты военной инфраструктуры "Хезболлы".
Между тем в "Хезболле" ранее заявили, что в четверг атаковали при помощи управляемых ракет и артиллерии одновременно 19 позиций ЦАХАЛ в Израиле вдоль границы с Ливаном.
Тем временем в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации еще 130 членов ХАМАС за последние несколько часов в секторе Газа. В ударах по анклаву приняли участи ВВС и ракетные катера ВМС Израиля, поражены цели ХАМАС вдоль береговой линии.
В четверг министр кабинета Израиля Бени Ганц отметил, что операция против ХАМАС в секторе Газа - это "самые сложные боевые действия", которые приходилось когда-либо вести Израилю.
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