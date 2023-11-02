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Дальнее зарубежье 02.11.2023 23:23

Израильские военные полностью окружили город Газа

Сухопутные войска Израиля полностью взяли в кольцо город Газа, заявил в четверг представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Наши войска завершили окружение города Газа - центра активности группировки ХАМАС", - приводит его слова The Times of Israel.

Он отметил, что израильские военные продолжают уничтожение передовых наблюдательных постов, позиций для пуска ракет, живой силы неприятеля. По его словам, вариант с прекращением огня в данный момент не стоит на повестке дня.

Хагари добавил, что движение "Хезболла" и йеменские повстанцы-хуситы активизировали атаки на Израиль, пытаются отвлечь его внимание от сектора Газа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОКРУЖЕНИЕ


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