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Дальнее зарубежье 03.11.2023 15:27

Число жертв в секторе Газа превысило 9,2 тысяч человек

Израильские атаки по объектам в секторе Газа привели к гибели более 9,2 тыс. человек, сообщает в пятницу Sky News со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их подсчетам, всего с 7 октября в секторе Газа погибли 9 227 человек, из них 3 826 детей.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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