Число жертв в секторе Газа превысило 9,2 тысяч человек

Израильские атаки по объектам в секторе Газа привели к гибели более 9,2 тыс. человек, сообщает в пятницу Sky News со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их подсчетам, всего с 7 октября в секторе Газа погибли 9 227 человек, из них 3 826 детей.