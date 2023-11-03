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Нетаньяху отверг возможность прекращения огня в секторе Газа без освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

"Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не будет включать в себя освобождение заложников. Израиль также не позволит завозить топливо в сектор Газа и настроен против пересылки финансовых средств в анклав", - приводит The Times of Israel слова премьера, которые он заявил ранее на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В телевизионном обращении Нетаньяху, говоря о визите Блинкена в Израиль, отметил, что ценит поддержку США в сложившейся ситуации. На фоне выступления в Ливане лидера движения "Хезболла" Хасана Насраллы Нетаньяху предостерег "врагов на севере" от неверных расчетов в отношении событий в Израиле и от эскалации боевых действий.

Он также заявил, что Израиль "не остановится вплоть до победы" - до уничтожения группировки ХАМАС, освобождения заложников, обеспечения безопасности израильтян.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9,2 тыс. человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПЕРЕМИРИЕ, УСЛОВИЕ


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