США используют беспилотники для помощи Израилю в поисках пленных ХАМАС - Пентагон

Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер в пятницу подтвердил, что США запускают разведывательные дроны над сектором Газа для помощи израильской армии в поисках заложников, находящихся в плену ХАМАС, сообщает телеканал CNN.
"В поддержку усилий по освобождению заложников США проводят полеты невооруженных БПЛА над сектором Газа, а также предоставляют консультации и помощь Израилю в его усилиях по возвращению заложников", - сказал Райдер.
"Полеты БПЛА начались 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль", - добавил пресс-секретарь Минобороны США.
По данным CNN, два американских дрона MQ-9 Reaper, "одни из самых совершенных американских дронов, используемых в основном для наблюдения", в минувшие выходные летали также и у границ Ливана.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9,2 тыс. человек.
По данным ЦАХАЛ, в плену ХАМАС находятся более 240 человек. Предположительно, не менее десяти из них являются гражданами США.
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