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Дальнее зарубежье 04.11.2023 11:34

В США считают, что Израиль сократит авианалеты на сектор Газа, но активизирует наземную операцию

Официальные американские представители ожидают в ближайшие дни, что в войне с ХАМАС Израиль сократит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на тактической наземной операции, сообщает телеканал CNN.

Администрация Байдена ожидает, что воздушная кампания Израиля "уменьшится по сравнению с тем, что мы видели", и что "больше тактического внимания будет уделяться наземной кампании", направленной на расчистку обширной сети подземных туннелей, из которых действует ХАМАС, говорится в сообщении.

На вопрос, когда администрация президента Джо Байдена "может почувствовать себя вынужденной призвать к прекращению огня, чего она до сих пор отказывалась делать", высокопоставленный представитель администрации сказал, что, учитывая масштаб и характер нападений ХАМАСА на Израиль 7 октября, прекращение огня было бы неуместным, пишет CNN.

"Террористическая группировка захватывает 200 заложников, убивает 1,4 тыс. человек и скрывается в туннелях, включая лидеров. Поэтому прекращение огня на самом деле не те слова... которые следует использовать", - сказал чиновник.

В конечном счете, сказал он, "я думаю, прекращение огня зависит от того, будут ли израильтяне чувствовать себя в безопасности, имея гарантии, что нечто подобное не повторится".

Чиновники сообщили, что США активно призывают Израиль ввести так называемые гуманитарные паузы, подчеркивая, что, хотя у израильтян есть право на самооборону, они должны придерживаться международного гуманитарного права.

CNN отмечает, что американские официальные представители заверяют, что продолжается интенсивный процесс, направленный на обеспечение безопасного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, однако переговоры об освобождении такого большого числа заложников потребовали бы "довольно значительной паузы в боевых действиях".

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Тэги: США, ГАЗА, ИЗРАИЛЬ, ДЕЙСТВИЯ


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