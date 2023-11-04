В США считают, что Израиль сократит авианалеты на сектор Газа, но активизирует наземную операцию

Официальные американские представители ожидают в ближайшие дни, что в войне с ХАМАС Израиль сократит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на тактической наземной операции, сообщает телеканал CNN.
Администрация Байдена ожидает, что воздушная кампания Израиля "уменьшится по сравнению с тем, что мы видели", и что "больше тактического внимания будет уделяться наземной кампании", направленной на расчистку обширной сети подземных туннелей, из которых действует ХАМАС, говорится в сообщении.
На вопрос, когда администрация президента Джо Байдена "может почувствовать себя вынужденной призвать к прекращению огня, чего она до сих пор отказывалась делать", высокопоставленный представитель администрации сказал, что, учитывая масштаб и характер нападений ХАМАСА на Израиль 7 октября, прекращение огня было бы неуместным, пишет CNN.
"Террористическая группировка захватывает 200 заложников, убивает 1,4 тыс. человек и скрывается в туннелях, включая лидеров. Поэтому прекращение огня на самом деле не те слова... которые следует использовать", - сказал чиновник.
В конечном счете, сказал он, "я думаю, прекращение огня зависит от того, будут ли израильтяне чувствовать себя в безопасности, имея гарантии, что нечто подобное не повторится".
Чиновники сообщили, что США активно призывают Израиль ввести так называемые гуманитарные паузы, подчеркивая, что, хотя у израильтян есть право на самооборону, они должны придерживаться международного гуманитарного права.
CNN отмечает, что американские официальные представители заверяют, что продолжается интенсивный процесс, направленный на обеспечение безопасного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, однако переговоры об освобождении такого большого числа заложников потребовали бы "довольно значительной паузы в боевых действиях".
С 10 ноября 2020г при взрывах мин, установленных Арменией, погибли 65 граждан Азербайджана – Гаджиев
Представитель Алиева обсудил с замглавы МИД Италии ситуацию на Кавказе и азербайджано-армянские отношения
В Азербайджане провели командно-штабные мобилизационные учения
Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа с АЧГ и Шах-Дениз в январе-октябре превысили $7 млрд
Страны ЕС в январе-августе импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 30 млн евро
MIDA отбирает подрядчиков строительства жилых зданий в ЖК Евлах
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире