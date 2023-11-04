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Дальнее зарубежье 04.11.2023 15:18

Израильские военные на три часа открыли основную автотрассу в Газе для эвакуации мирных жителей

Израильская армия в субботу на три часа открыла основную автотрассу в секторе Газа, чтобы мирное население анклава могло эвакуироваться в его южную часть.

"Израильские военные сообщили, что дадут возможность палестинцам эвакуироваться из районов, в которых проходят операции против группировки ХАМАС, на юг по основной автотрассе сектора Газа", - информирует The Jerusalem Post.

По данным издания, трассу можно будет использовать между 13:00 и 16:00 местного времени (15:00-18:00).

"Если вы заботитесь о себе и своих близких, следуйте инструкциям и уходите на юг", - цитирует The Jerusalem Post сообщение израильской армии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЭВАКУАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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