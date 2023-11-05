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Дальнее зарубежье 05.11.2023 09:55

ВВС Израиля атаковали объекты инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане

Самолеты ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду инфраструктурных объектов, принадлежащих движению "Хезболла", на юге Ливана, сообщила израильская армейская пресс-служба.

Удары были нанесены в ответ на несколько ракетных пусков с ливанской территории в направлении Израиля. Ракеты израильской территории не достигли, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "некоторое время назад по району Метула на севере Израиля были выпущены противотанковые ракеты". Сообщений о пострадавших не поступало.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил журналистам, что Израиль не позволит "террористам "Хезболлы" использовать население Южного Ливана в качестве живого щита".

"Мы нанесем удар точно по тому месту, откуда по нам будут произведены атаки. Мы продолжим реагировать и нанесем немедленный удар. Мы хорошо подготовлены на севере как к нападению, так и к обороне", - отметил он.

Накануне Financial Times со ссылками на ливанских представителей, комментируя видеообращение лидера базирующейся в Ливане военизированной группировки "Хезболла" Хасана Насраллы, сообщала, что в настоящее время Ливан на фоне конфликта в секторе Газа не готов к началу крупномасштабной войны.

"Насралла знает, что Ливан не может позволить себе еще одну войну", - сказал изданию высокопоставленный ливанский чиновник.

Высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге, посвященном ситуации в районе сектора Газа, заявил, что в Вашингтоне видят напряженность на северных границах Израиля, однако не считают возможным открытие там второго фронта.

Чиновник отметил, что США продолжают делать усилия, чтобы не допустить разрастания нынешнего конфликта, однако "готовы ко всякому развитию событий".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, , УДАРЫ


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