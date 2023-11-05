ЦАХАЛ назвал число атакованных целей в Газе с начала наземной операции

С начала наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 2500 целей. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram-канале.

"Силы ЦАХАЛ продолжают уничтожать террористов в очных боях и направлять авиацию на уничтожение террористической инфраструктуры, складов оружия, наблюдательных пунктов и оперативных штабов... ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильский самолет атаковал объекты ХАМАС, включающие оперативный штаб, наблюдательные пункты и другую инфраструктуру.

"В результате совместных действий сухопутных и воздушных сил в секторе Газа к настоящему времени атаковано более 2500 объектов", - подчеркнули в ЦАХАЛ.