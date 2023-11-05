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Блинкен провел встречу с Аббасом

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил в воскресенье город Рамаллах, где провел встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, передают западные СМИ.

Это первый визит Блинкена на палестинские территории с момента начала 7 октября вооруженного конфликта между Израилем и контролирующей сектор Газа группировкой ХАМАС.

В субботу главы МИД ряда арабских стран призвали США добиваться немедленного бессрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Блинкен, как сообщали СМИ, в пятницу прибыл с визитом в Израиль с целью добиться временного прекращения огня для вывоза из сектора Газа иностранцев и доставки туда гумпомощи. Однако израильская сторона пока что такие предложения отвергает.

Палестинская национальная администрация де-факто контролирует лишь ряд территорий на Западном берегу Иордана. Управление сектором Газа она не осуществляет.

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Тэги: США, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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