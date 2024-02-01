Байден объявил о санкциях против лиц, представляющих угрозу безопасности на Западном берегу Иордана

Президент США Джо Байден в четверг проинформировал конгресс о решении ввести санкции против лиц, действия которых подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу реки Иордан.

"Я сообщаю, что издал исполнительный указ, призванный справиться с угрозой ситуации на Западном берегу, в частности с высоким уровнем насилия, принудительным переселением людей и уничтожением собственности - эти действия представляют серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в Израиле и в США", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В тексте отмечается, что это распоряжение позволяет блокировать собственность, а также вводить визовые ограничения в США в отношении любого иностранного гражданина, который прямо или косвенно несет ответственность или является соучастником действий, в том числе планирования, отдачи распоряжений, руководства, участия в актах насилия по отношению к гражданскому населению и уничтожения собственности на Западном берегу Иордана.

В соответствии с указом принятие этих мер возложено на министра финансов, госсекретаря и министра внутренней безопасности, подчеркнул Байден.