Байден объявил о санкциях против лиц, представляющих угрозу безопасности на Западном берегу Иордана

Президент США Джо Байден в четверг проинформировал конгресс о решении ввести санкции против лиц, действия которых подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу реки Иордан.
"Я сообщаю, что издал исполнительный указ, призванный справиться с угрозой ситуации на Западном берегу, в частности с высоким уровнем насилия, принудительным переселением людей и уничтожением собственности - эти действия представляют серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в Израиле и в США", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
В тексте отмечается, что это распоряжение позволяет блокировать собственность, а также вводить визовые ограничения в США в отношении любого иностранного гражданина, который прямо или косвенно несет ответственность или является соучастником действий, в том числе планирования, отдачи распоряжений, руководства, участия в актах насилия по отношению к гражданскому населению и уничтожения собственности на Западном берегу Иордана.
В соответствии с указом принятие этих мер возложено на министра финансов, госсекретаря и министра внутренней безопасности, подчеркнул Байден.
ASCO привлекло $42 млн от ЕБРР на покупку двух сухогрузов
Wood Mackenzie прогнозирует рост спроса на нефть на 2 млн б/с в 2024г, на Китай придется 25% увеличения
Ferrari завершила очередной год с рекордной чистой прибылью и выручкой
Продажи пива в Германии упали на 4,5% в 2023г
Американский корабль Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отправится на МКС 22 февраля - NASA
Медиамагнат Байрон Аллен направил предложение о покупке Paramount за $14,3 млрд - СМИ
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Глава Минобороны Израиля обещает продолжить наступление в Газе, разгромить силы ХАМАС в Рафахе
Сохранение действующей декларации о независимости Армении является препятствием для мира с Азербайджаном - Пашинян
Ереван не может реформировать свои ВС в сотрудничестве с Москвой - Пашинян
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы