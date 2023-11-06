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Дальнее зарубежье 06.11.2023 15:31

Армия обороны Израиля вновь открывает гуманитарный коридор для перехода жителей Газы на юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник организует гуманитарный коридор с целью дать возможность жителям сектора Газа уйти с севера на юг анклава, сообщает The Times of Israel.

"Для вашей безопасности воспользуйтесь отведенным временем для перехода южнее Вади Газа", - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

По его словам, улица Салах ад-Дина будет открыта для движения на юг с 10:00 по 14:00 (11:00 - 15:00 мск).

Газета напоминает, что подобный коридор действовал несколько часов также накануне.

По некоторым данным, примерно 800 тыс. жителей сектора ушли на юг анклава. Однако многие заявляли о желании остаться на севере, указывая, что и на юге сектора Газа отмечаются авиаудары и гуманитарные проблемы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, КОРИДОР, ОТКРЫТИЕ


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