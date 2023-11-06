Чехия за 9 мес. увеличила импорт нефти из Азербайджана почти на 23%

Чехия в январе-сентябре 2023 года импортировала из Азербайджана 1,435 млн тонн нефти, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанным на данных чешского статистического управления, стоимость нефти, поставленной из Азербайджана в Чехию составила 872,068 млн евро (спад на 5,4%)
В январе-сентябре Чехия, в целом, на 2,2% нарастила импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,534 млн т нефти. Стоимость поставок оценивается в 2,732 млрд евро (-21,8%).
В тройку ведущих поставщиков нефти в Чехию в январе-сентябре вошли: Россия (3,476 млн т нефти на 1,489 млрд евро), Азербайджан (1,435 млн т на 872,068 млн евро) и Казахстан (405,705 тыс. т на 241,376 млн евро).
В сентябре Чехия импортировала 622,975 тыс. т (-8,5% г/г) на 397,512 млн евро (-10%).
В тройку основных поставщиков нефти в Чехию в сентябре вошли: Россия (340,539 тыс. т на 217,102 млн евро), Азербайджан (187,382 тыс. т на 120,651 млн евро) и Казахстан (59,714 тыс. т на 37,66 млн евро).
В сентябре поставки нефти из Азербайджана в Чехию в натуральном выражении выросли на 41,4%, в стоимостном – на 2%.
Р.Керимов
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