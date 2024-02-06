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ТЭК 06.02.2024 16:52

Чехия в 2023г купила у Азербайджана максимальный за 4 года объем нефти, около 2 млн тонн

Чехия в 2023 году импортировала из Азербайджана около 2 млн тонн нефти, максимальный объем за последние четыре года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных чешского статистического управления.

По сравнению с 2022 годом импорт, согласно статданным, вырос на 13,9%.

В денежном выражении объем поставок нефти в Чехию из Азербайджана в 2023 году оценивается примерно в 1,2 млрд евро (спад на 9,2% год к году).

В 2023 году Чехия, в целом, на 0,8% нарастила импорт нефти по сравнению с 2022 годом, примерно до 7,5 млн т нефти. Стоимость поставок оценивается примерно в 3,9 млрд евро (-16,4%).

В тройку ведущих поставщиков нефти в Чехию в 2023 году вошли: Россия (4,4 млн т на 2 млрд евро), Азербайджан (2 млн т на 1,2 млрд евро) и Казахстан (756,3 тыс. т на 477,3 млн евро).

В декабре 2023 года Чехия импортировала около 580,4 тыс. т (-20,4% г/г) на 315,7 млн евро (-21,1%).

В тройку основных поставщиков нефти в Чехию в декабре вошли: Россия (263,5 тыс. т на 112,8 млн евро), Азербайджан (168,9 тыс. т на 108,1 млн евро) и Казахстан (147,9 тыс. т на 94,8 млн евро).

В декабре поставки нефти из Азербайджана в Чехию в натуральном выражении выросли на 7,5%, в стоимостном – снизились на 10,3%.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЧЕХИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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