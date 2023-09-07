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ТЭК 07.09.2023 19:22

Чехия в январе-июле увеличила импорт нефти из Азербайджана на 18% г/г

Чехия в январе-июле 2023 года импортировала из Азербайджана 1,097 млн т нефти (рост на 18% год к году) на 666,7 млн евро (спад на 5,3%).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статуправлении Чехии, в июле Чехия импортировала из Азербайджана 153,149 тыс. тонн нефти (рост на 8,1% к июлю 2022 года) на 83,326 млн евро (спад на 38,3%).

Чехия, в целом, закупила в июле 695,599 тыс. т нефти (+2,4% г/г), потратив на эти цели 364,554 млн евро (-24,5%).

В тройку основных поставщиков нефти в Чехию в июле вошли: Россия (426,351 тыс. т на 215,075 млн евро), Азербайджан (153,149 тыс. т на 83,326 млн евро) и США (116,099 тыс. т на 66,149 млн евро).

Р.Керимов

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Тэги: ЧЕХИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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