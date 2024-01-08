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ТЭК 08.01.2024 15:26

Чехия за 11 мес. 2023г импортировала из Азербайджана 1,8 млн т нефти на 1,1 млрд евро

Чехия в январе-ноябре 2023 года увеличила импорт нефти из Азербайджана на 14,5% - примерно до 1,8 млн тонн.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанным на данных чешского статистического управления, стоимость нефти, поставленной из Азербайджана в Чехию составила примерно 1,1 млрд евро (спад на 9,4% год к году).

В январе-ноябре 2023 года Чехия, в целом, на 1,9% нарастила импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 6,8 млн т нефти. Стоимость поставок оценивается примерно в 3,5 млрд евро (-17,3%).

В тройку ведущих поставщиков нефти в Чехию в январе-ноябре вошли: Россия (4 млн т на 1,8 млрд евро), Азербайджан (1,8 млн т на 1,1 млрд евро) и Казахстан (608,4 тыс. т на 379,3 млн евро).

В ноябре 2023 года Чехия импортировала 530,7 тыс. т (-14,7% г/г) на 338,7 млн евро (-13%).

В тройку основных поставщиков нефти в Чехию в ноябре вошли: Россия (232,3 тыс. т на 132,6 млн евро), Азербайджан (172,9 тыс. т на 120,1 млн евро) и Казахстан (125,5 тыс. т на 86 млн евро).

В ноябре поставки нефти из Азербайджана в Чехию в натуральном выражении снизились на 20,1%, в стоимостном – на 28,8%.

Р.Керимов

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Тэги: ЧЕХИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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