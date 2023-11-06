Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции послов ЕС, заявила, что Евросоюз, помогая Украине, должен "попытаться сосредоточиться на пути вперед", и сформулировала три цели такой поддержки.

"Первой целью должно быть продолжение работы ради справедливого и прочного мира, а не еще одного замороженного конфликта. (...) Основным путем достижения этой цели является "Формула мира" президента (Владимира) Зеленского. Именно поэтому мы, комиссия, участвовали во всех трёх заседаниях советников по национальной безопасности", - сказала глава ЕК в понедельник в Брюсселе.

Во-вторых, продолжила фон дер Ляйен, ЕС должен "обеспечить постоянную военную силу, способную защитить Украину сейчас и (...) в будущем".

"Это, конечно, имеет серьезные последствия для нашей оборонной промышленности. Мы должны нарастить наши производственные мощности. Вот почему мы приняли ASAP (Act in Support of Ammunition Production) - закон о поддержке производства боеприпасов. Но мы, конечно же, должны видеть не только боеприпасы. Мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, которая имеет решающее значение на данный момент, на морские возможности, но, конечно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе также на кибербезопасность и космос. (...) Сейчас мы должны гарантировать, что никакие промышленные препятствия не помешают нам защитить Европу и оказать полную поддержку Украине", - объяснила председатель ЕК.

"Мой третий тезис: лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это, конечно же, членство в Европейском союзе. Подумайте: чтобы Украина восстановилась, ответ - это Европа. Чтобы еще больше укрепить демократию на Украине, ответом является Европа. Чтобы защитить Украину (...), ответом является Европа", - считает фон дер Ляйен.

Она добавила, что "в геостратегических интересах Европы завершить создание нашего союза".